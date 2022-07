POL-HB: Nr.: 0448 --14-Jährige vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 14.07.2022, 04:00 bis 06:00 Uhr In der Nacht vom 13.07.2022 auf den 14.07.2022 kam es in einer Diskothek in der Bahnhofsvorstadt zu einem Sexualdelikt. Die Polizei sucht zwei Zeuginnen, die nach der Tat mit der Betroffenen Kontakt hatten. Zwischen 04.00 Uhr und 06:00 Uhr kam es auf der Toilette eines Clubs in der Straße An der Weide zu der Tat. ...

mehr