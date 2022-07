Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0445 --Zeuginnen nach Sexualdelikt gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 14.07.2022, 04:00 bis 06:00 Uhr

In der Nacht vom 13.07.2022 auf den 14.07.2022 kam es in einer Diskothek in der Bahnhofsvorstadt zu einem Sexualdelikt. Die Polizei sucht zwei Zeuginnen, die nach der Tat mit der Betroffenen Kontakt hatten.

Zwischen 04.00 Uhr und 06:00 Uhr kam es auf der Toilette eines Clubs in der Straße An der Weide zu der Tat. Die Polizei ermittelte einen 31 Jahre alten Verdächtigen und nahm ihn fest. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Frau hatte danach Kontakt mit zwei Frauen in der Diskothek, die sich auch um sie gekümmert haben.

Die Polizei bittet diese beiden Frauen, sich für eine Zeugenaussage dringend beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.

