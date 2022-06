Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar -Leichtkraftrad-Fahrer kommt von Straße ab

Zeugen gesucht

Kalkar-Hönnepel (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich jetzt ein 16-Jähriger Leichkraftrad-Fahrer aus Wesel schwer. Der Jugendliche war nach ersten Erkenntnissen mit seiner 125er Aprilia auf der Appeldorner Straße in Richtung Appeldorn unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung zur Straße Hochend nach links von der Fahrbahn abkam. Das Leichtkraftrad prallte gegen einen Baum, der 16-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und stürzte in ein Feld. Ein Autofahrer, der auf der Strecke unterwegs war, sah am Dienstag (21. Juni 2022) gegen 10:30 Uhr den frischen Schaden an dem Baum. Er stieg aus, fand den Verletzten im Feld und kümmerte sich um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Jugendliche wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Da der genaue Unfallzeitpunkt bislang unklar ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat den Jugendlichen auf der schwarzen Aprilia-Crossmaschine zuvor fahrend gesehen? Der groß gewachsene 16-Jährige trug eine grüne Dreiviertel-Hose, eine schwarze Softshelljacke, knöchelhohe Nike-Sneaker und einen schwarzen Helm. Hinweise bitte unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell