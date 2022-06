Kreispolizeibehörde Kleve

Am Mittwoch (15. Juni 2022) gegen 23:00 Uhr war eine 54-jährige Emmericherin auf der Straße Neuer Steinweg in Richtung Kleiner Löwe unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen kurz vor der Einmündung zum Franz-Wolters-Platz von zwei Männern überfallen wurde. Einer der Täter habe ihr den Arm auf den Rücken gedreht, der andere entriss der 54-Jährigen die Handtasche. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Täter flüchteten in Richtung "Haus der Familie", nahmen Handy und Geldbörse an sich und ließen die Handtasche auf der Flucht zurück. Die Frau beschreibt einen der Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 180 und 185cm groß, mit Süd- / Südost-Europäischem Aussehen. Er war sonnengebräunt, hatte schwarze, kurze Haare, an den Kopfseiten kürzer geschnitten. Zudem hatte der Mann einen schwarzen Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem dunkelgrünem T-Shirt. Der zweite Täter war nach Aussage der 54-Jährigen etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 175cm groß, ebenfalls sonnengebräunt und mit Süd- / Südost-Europäischem Aussehen. Er trug auch eine schwarze Hose und ein rotes T-Shirt mit Beschriftung auf Brusthöhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu den beiden Unbekannten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

