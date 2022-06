Emmerich (ots) - Am Montag (20. Juni 2022) zwischen 06:40 Uhr und 16:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A4 beschädigt, der auf dem Schotterparkplatz des Sportvereins an der Straße Am Stadion abgestellt war. An dem Wagen entstand ein Schaden am vorderen Stoßfänger. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu ...

mehr