Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Diebstahl von zwei Heidschnucken

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.06.2022, auf Sonntag, 05.06.2022, im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr, wurden von einer Weide an der Ahlhorner Straße, kurz hinter dem Ortsausgang Wildeshausen, zwei junge Heidschnucken aus einer Herde entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Tiere erst vor wenigen Tagen geimpft wurden und dass ein Verzehr des Fleisches gesundheitsschädigend sein kann. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell