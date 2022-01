Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Geschwindigkeitsmess-Anhänger mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag beschmierten im Stadtteil Neuostheim unbekannte Täter einen Geschwindigkeitsmess-Anhänger. Gegen 13 Uhr beschmierten die Unbekannten an dem Anhänger, der in der Theodor-Heuss-Anlage in Fahrtrichtung Neuostheim aufgestellt war, das vordere Sichtfenster vollständig mit schwarzer Farbe, sodass keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt werden konnten. Zudem brachten sich Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt am Anhängergehäuse an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell