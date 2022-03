Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ladung auf der Autobahn verloren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.03.2022, gegen 16.20 Uhr, soll ein Pkw mit einem mit Kies beladenen Anhänger auf der Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden unterwegs gewesen sein. Dabei seien etliche Kieselsteine aus dem Anhänger geflogen und haben wohl ein hinterherfahrenden Daimler-Benz getroffen. An dem Daimler-Benz entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Kennzeichen des Anhängers ist hier bekannt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte, welche Hinweise zu dem ziehenden Pkw geben können. Der Fahrer des Pkw soll graue Haare und eine Brille getragen haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

