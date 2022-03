POL-FR: Lörrach: Maskenverweigerer schlägt einem Mitarbeiter ins Gesicht

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter hebelte am Dienstag, 29.03.2022, gegen 01.08 Uhr, ein Fenster einer Gaststätte in der Heithemstraße auf. Die dadurch ausgelöste Alarmanlage schlug diesen in die Flucht. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

mehr