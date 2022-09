Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstähle

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 24.9.22, zwischen 18.45 Uhr - 22.10 Uhr, kam es in Schweigen zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. Wer in dieser Zeit, in der Nähe der Guttenbergstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, bitte bei der Polizei Bad Bergzabern melden.

