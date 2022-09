Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl einer Ape

Bild-Infos

Download

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Nacht vom 23.9. auf 24.9.22, zwischen 20-11 Uhr, kam es in Schweigen zum Diebstahl einer gelben Ape (dreirädriger Kleintransporter), die auf einer Grünfläche, in der Nähe des Deutschen Weintors, abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell