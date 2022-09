Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung

Bad Bergzabern (ots)

Zwischen 23.9.22, 7 Uhr und 24.9.22, 10.30 Uhr, kam es in Bad Bergzabern, in der Königstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Spielwarengeschäft. Die Hauswand wurde mit verschiedenen Farben verschmiert. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern

