POL-RBK: Odenthal - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Am Sonntagnachmittag (28.08.) gegen 16:15 Uhr ist es auf der Altenberger-Dom-Straße (L 101) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Unfallbeteiligten verletzt wurden.

Eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin kam von einem Spaziergang und wollte mit ihrem Citroen von einem Schotterparkplatz in die Landstraße einbiegen. Als sie auf die Altenberger-Dom-Straße in Fahrtrichtung Odenthal einfuhr, übersah sie einen 34-jährigen Leverkusener, der mit seinem Motorrad in Richtung Dabringhausen unterwegs war.

Als die Pkw-Fahrerin das Motorrad sah, stoppte sie ihren Pkw mittig auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Mit der linken Fahrzeugseite seines Motorrades stieß er in die linke Fahrzeugseite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.

Er kam nach einer ersten Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und verblieb dort stationär. Die Unfallverursacherin wurde hingegen nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt. (ct)

