POL-RBK: Rhein-Berg - Am 29.08. über berufliche Chancen bei der Landespolizei informieren

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 15.08.2022 berichtet, haben Interessierte am 29.08.2022 um 18:00 Uhr die Möglichkeit, sich über die beruflichen Chancen bei der Landespolizei zu informieren.

"Seit diesem Jahr gibt es ja neben dem direkten Studium an der Polizeihochschule auch die Möglichkeit, die neue Fachoberschule Polizei als Sprungbrett in die Polizeikarriere zu wählen", erklärt Peter Tilmans, Einstellungsberater bei der Polizei Rhein-Berg. "An diesem speziellen Berufskolleg leistet man neben den schulischen Anteilen 120 Praxistage in vielen unterschiedlichen Polizeibereichen ab. Von der Streifenfahrt über die Kriminalpolizei, die Polizeiverwaltung und viele spezielle Tätigkeiten lernt man alles kennen. Wenn dann nach 2 Jahren die Fachhochschulreife erworben wurde, beginnt nahtlos das 3-jährige Bachelorstudium. Hier treffen die FOS-Bewerber dann mit den Abiturienten zusammen, die sich direkt zum Studium bewerben können."

Dieser Studienbeginn ist immer der 01.09. jeden Jahres. Das Bewerbungsende für 2023 ist für FOS-Polizei und das direkte Studium am 08.10.2022.

"Scheinbar noch reichlich Zeit, aber die Erfahrungen zeigen, dass es zum Ende hin immer knapp wird", sagt Peter Tilmans. "Die meisten Bewerbungen erreichen uns in den letzten 3 Wochen vor dem Ende. Das führt dann immer zu langen Wartezeiten bei der Einladung zum Einstellungstest."

Am Montag, dem 29.08.2022, um 18:00 Uhr, werden bei dem angebotenen Info-Termin im Dienstgebäude in Bergisch Gladbach (Hauptstraße 1-9) unter anderem die Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Schul- und Studienbeginn erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen besprochen werden.

Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de erwünscht. Hier kann man bei Verhinderung auch individuelle Termine vereinbaren. Vorabinformationen gibt es unter www.genau-mein-fall.de. (st)

