POL-OE: Brand eines Gebäudekomplexes in Niederhelden

Attendorn (ots)

Zu einem Brand kam es heute Morgen (21. September) gegen 4.20 Uhr in der Repetalstraße in Niederhelden. Eine Anwohnerin meldete einen brennenden Holzschuppen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte auch ein angrenzendes Fachwerkhaus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löscharbeiten dauern noch an. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde ist vor Ort. Die Brandursache sowie der Verlauf des Brandes sind derzeit noch unklar, eine Schadenssumme liegt noch nicht vor.

Aufgrund des Brandes und der polizeilichen Ermittlungen ist die Repetalstraße derzeit (Stand 12:05 Uhr) nach wie vor in beide Richtungen voll gesperrt.

