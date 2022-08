Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder von Pechsträhne verfolgt: Spaziergang endet im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0900

Doppeltes Pech hatte in der Nacht zu Mittwoch (17.8.2022) ein 54-Jähriger Mann. Der Dortmunder war gegen 2:15 Uhr zu Fuß auf dem Dorstfelder Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Dorstfelder Allee fuhr ein Fahrradfahrer an ihm vorbei und riss dem 54-Jährigen sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche.

Bei dem Raub fiel der Dortmunder zu Boden und verletzte sich an beiden Handgelenken. Der unbekannte Täter flüchtete mit seinem Fahrrad.

Richtigerweise ging der 54-Jährige daraufhin zur Polizeiwache in Dortmund-Huckarde und zeigte den Diebstahl an. Dabei fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er hat gegen das Waffengesetz verstoßen.

Fazit: Die Geldbörse ist weg und der Mann wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

