Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter entwenden Tachometer und flüchten auf Fahrrädern

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.08.) erhielt die Polizei am frühen Morgen gegen 02:00 Uhr den Hinweis auf verdächtige Personen an einem Fahrzeug in der Straße Hoppersheider Busch im Stadtteil Schildgen.

Als die Streifenwagenbesatzung dort eintraf, war eine seitliche Dreieckscheibe des BMW eingeschlagen und der Kofferraum stand offen. Das Fahrzeug wurde durchwühlt vorgefunden, die Mittelkonsole war halb herausgerissen und das Tachometer entwendet.

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um einen an einem Wald gelegenen Parkplatz.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Polizei gerufen, nachdem er von einem lauten Geräusch geweckt worden war. Als er aus dem Fenster sah, konnte er an dem BMW des Geschädigten zwei Personen ausmachen, wovon die eine sich direkt am Fahrzeug befand, während die andere wenige Meter davon entfernt stand. Außerdem vernahm der Zeuge das Geräusch eines Akkuschraubers.

Nach kurzer Zeit habe er dann durch lautes Klatschen auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin die beiden unbekannten Täter auf Fahrrädern in Richtung des angrenzenden Waldes flüchteten.

Die Täter konnten durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare.

Der Wert der Beute sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Es wurde eine Nahbereichsfahndung nach den Geflüchteten eingeleitet, die jedoch negativ verlief.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach aufmerksamen Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Tätern geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell