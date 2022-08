Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter brechen in Ladengeschäft ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.08.) gegen 16:00 Uhr meldete die Eigentümerin eines Catering Services in der Hauptstraße einen Einbruch in ihr Geschäft.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Montagabend (22.08.) gegen 22:15 Uhr und Dienstagnachmittag (23.08.) vermutlich über ein gekipptes Fenster im hinteren Teil des Gebäudes Zugang zum Inneren. Sie durchwühlten die Geschäftsräume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Neben Bargeld wurden ein hochwertiger Tablet-Computer und ein Laptop entwendet. Am Fenster entstand zudem ein Sachschaden in geringer dreistelliger Höhe.

Der Erkennungsdienst wurde zur Spurensicherung hinzugezogen.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell