LPI-G: Vermutlicher Einsatz von KO-Tropfen bei Musikveranstaltung

Greiz (ots) - Greiz: Am vergangenen Samstag (09.07.2022) kamen Beamte der Polizei Greiz gegen 16.20 Uhr in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz zum Einsatz. Zuvor stellte der im Geschäft tätige Ladendetektiv zwei vermeintliche Ladendiebinnen (16/19) auf frischer Tat. Wie sich im Beisein der Polizeibeamten herausstellte, versuchten die Beiden diverse Kosmetikartikel zu stehlen. Das Beutegut wurde den ...

mehr