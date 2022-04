LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Breitenworbis (ots) - Drei Menschen mussten am Montagmorgen, nach einem Unfall in Breitenworbis, in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 66-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Nissan die Halle-Kasseler-Straße in Richtung Worbis. An der Kreuzung Lange Straße, Mühlhäuser Straße kollidierte er mit einem Renault Twingo, der die Kreuzung von der Langen Straße aus befuhr. Neben dem Nissanfahrer erlitten auch die 62-jährige und der 65-jährige Insasse im Renault leichte ...

