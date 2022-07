Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen zwei Ladendiebinnen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Am vergangenen Samstag (09.07.2022) kamen Beamte der Polizei Greiz gegen 16.20 Uhr in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz zum Einsatz. Zuvor stellte der im Geschäft tätige Ladendetektiv zwei vermeintliche Ladendiebinnen (16/19) auf frischer Tat. Wie sich im Beisein der Polizeibeamten herausstellte, versuchten die Beiden diverse Kosmetikartikel zu stehlen. Das Beutegut wurde den Mitarbeitern des Geschäftes zurückgegeben. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Zudem wurde die 16-Jährige nach dem Einsatz ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (JMV)

