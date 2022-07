Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Altenburg (ots)

Im Bereich Theaterplatz ereignete sich am Freitagabend, 08.07.2022 gegen 17:30 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 37-jähriger Audi-Fahrer übersah den vor ihm an einer roten Ampel wartenden Pkw Renault und fuhr in der Folge auf diesen auf. Beide Insassen des Renault wurden durch die Kollision verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Kurzfristig kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

