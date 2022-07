Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Sa., 09.07.2022, ca. 12.00 Uhr, kam es in der Okrifteler Straße in Walldorf auf einem Fuß-und Radweg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und dem Fahrer eines E-Scooters. Beide Beteiligte stürzten dadurch und die Radfahrerin wurde verletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der E-Scooter-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

