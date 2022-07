Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B93

Altenburg (ots)

Altenburg/Treben: Am 07.07.2022, gegen 07:25 Uhr befuhren ein Pkw VW und ein Pkw Skoda die B 93 in Fahrtrichtung Borna. Als der Pkw Skoda am Abzweig Primmelwitz abbiegen und daher verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der 35-jährige Fahrer des Pkw VW offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw Skoda auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

