LPI-G: E-Bike aus Treppenhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 06.07.2022 wollte ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Opel gegen 10.25 Uhr aus seinem Grundstück nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Mazda, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

