LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Im Zeitraum vom 01.06.-06.07.2022 wurde das Tor einer Garage in der Nordstraße gewaltsam geöffnet. Dadurch entstand Schaden am Schließmechanismus. Aus der Garage selbst wurde nichts entwendet. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447-4710 aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

