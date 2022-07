LPI-G: Garagentor gewaltsam geöffnet

Greiz (ots) - Greiz: In der Zeit vom 05.07.2022, 16.00 Uhr - 06.07.2022, 08.00 Uhr kollidierte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug mit einer Baustellenabsicherung in der Stavenhagenstraße in Greiz, sodass Sachschaden entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei Greiz ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise ...

mehr