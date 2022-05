API-TH: Unfall: Zu schnell bei starken Regen, eine Person verletzt (Korrektur!)

A4 Gotha (ots) - Heute früh gegen 06:20 Uhr ereignete sich auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Gotha in Richtung Frankfurt am Main ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 31-jährige deutsche Fahrer eines PKW BMW fuhr nach einem Spurwechsel vom mittleren in den rechten Fahrstreifen auf einen LKW eines 40-jährigen Litauers auf. Der Führer des PKW wurde dabei eingeklemmt und ...

