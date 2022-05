Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Komplexkontrolle am Hermsdorfer Kreuz

A9 Hersdorfer Kreuz (ots)

Am 16.05.2022 führte die Kontrollgruppe der Autobahnpolizeiinspektion eine Verkehrskontrolle am Hermsdorfer Kreuz durch. Schwerpunkt dieser Kontrolle war die Überprüfung von Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs zwischen 2,8 t und 12 t. Diese Fahrzeuge dienen vorwiegend dem Transport von Material für den Baustellenbetrieb, Möbeltransporte und Kleingüterverkehr. Alle Fahrzeuge wurden vor Ort durch ein mobiles Wiegesystem der Kontrollgruppen verwogen, um die Fahrzeugführer entsprechend der Zuladekapazitäten zu sensibilisieren. Gerade Kleintransporter verfügen über ein größeres Ladevolumen, sodass die Fahrzeuggewichte recht schnell überschritten werden. Darüber hinaus gilt es für die Fahrzeugführer, die Sozialvorschriften zu beachten, da die bestehenden nationalen oder europäischen Ausnahmen nicht immer in Anspruch genommen werden können. In diesem Zusammenhang wurde aber auch ein Hauptaugenmerk auf die Beförderung von Gefahrgütern gelegt. Die Versorgung der Baustellen mit Kraftstoffen erfolgt zumeist über mobile Tankanlagen oder andere Großbehälter, die mit Kraftstoffen befüllt werden. Diese sind ausreichend zu sichern und unterliegen wiederkehrenden Prüfungen. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurden insgesamt 10 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen 7 Fahrzeugführer wurden Anzeigen gefertigt, die gegen die Straßenverkehrs- und Sozialvorschriften verstießen. Bei 3 Fahrzeugkombinationen wurde die Weiterfahrt untersagt, da die zulässige Gesamtmasse oder die zulässige Achslast überschritten wurde. Dies erfolgt bei einer Überschreitung der zulässigen Massen von mehr als 10%. Einer der Fahrzeugführer, der gerade einen Umzug von Schweden nach Tunesien durchführte, überschritt die zulässige Gesamtmasse sogar um mehr als 20%.

