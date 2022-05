Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Raser-Konvoi gestoppt

Bild-Infos

Download

A4 Höhe Gera (ots)

Am 17.05.22 gingen der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizeiinspektion mit ihrem Videofahrzeug zwei rücksichtslose Raser ins Netz. Im Baustellenbereich der A4 Höhe Gera in Richtung Dresden rasten zwei rumänische Fahrer eines Paketdienstleisters mit satten 150 km/h, anstatt erlaubter 80 km/h. Die Fahrzeugführer dachten gar nicht daran ihr Tempo den Vorgaben anzupassen und flogen förmlich auf dem linken Fahrstreifen am übrigen Fahrverkehr vorbei. Selbst im engen Bereich der Baustelle, wo nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung standen, reduzierten sie kaum ihre Geschwindigkeit. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Polizeibeamten von der Autobahn gezogen. Beide erwartet nun ein Bußgeld von etwa 1.000 EUR und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell