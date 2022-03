Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgehoben und eingesteckt

Jena (ots)

Unerkannt blieb vorerst eine Diebin am frühen Donnerstagnachmittag. Als eine 74-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Allee unterwegs war führte diese bei ihrem Einkauf einen schwarzen Rucksack bei sich. Dieser hing an ihrem Einkaufswagen. Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügte, dass der Rucksack nicht mehr an Ort und Stelle war. Zum Tathergang ist aktuell so viel bekannt, dass der Rucksack augenscheinlich vom Wagen herunterfiel und eine vorbeilaufende unbekannte Frau die Tasche aufhob und in ihrem Einkaufsbeutel verstaute, anstatt den Fund ehrlicherweise an der Rezeption abzugeben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, damit das Handy und die zwei Schlüssel, welche sich im Rucksack befanden, vielleicht doch wieder in Besitz der wahren Eigentümerin gelangen.

