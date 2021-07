Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen in Schortens

Schortens (ots)

Der Polizei Schortens wurden mehrere Sachbeschädigungen im Bereich des Regionalen Umweltzentrums im Ginsterweg gemeldet. Demnach suchten in den vergangenen Wochen im Zeitraum vom 08.07.2021 bis 16.07.2021 unbekannte Täter den dortigen Klostergarten auf, rissen u.a. Hinweisschilder aus der Verankerung, beschädigten diese und warfen sie achtlos in die Grünanlage. Ferner wurde eine Parkbank beschmiert. Zeugen, die Angaben zu den angezeigten Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 zu melden.

