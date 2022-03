LPI-J: Erfolgloser Süßer Nachmittag

Apolda, Dammstraße (ots) - Ein 56jähriger Pkw-Fahrer und ein 59jähriger Busfahrer befuhren in dieser Reihenfolge am Donnerstag um 10:45 Uhr die Dammstraße in Apolda. Die dortige Fußgängerampel schaltete in diesem Moment auf "Rot", so dass der Pkw-Fahrer anhielt, was der folgende KOM-Fahrer zu spät bemerkte, so dass dieser in der Folge auf den Pkw auffuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 2.000 Euro. ...

mehr