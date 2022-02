Feuerwehr Neuss

FW-NE: Stürmische Tage erwartet | Feuerwehr ist vorbereitet | Handlungsempfehlungen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Der Deutsche Wetterdienst warnt seit 12 Uhr vor Wind- und Sturmböen (85 km/h) bis 22 Uhr. Ab 22 Uhr wird vor schweren Sturmböen (110 km/h) in der gesamten Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und dem Donnerstagvormittag gewarnt. Am Freitag werden gemäß einer Vorabinformation am späten Nachmittag erneut Sturmböen (85 km/h) erwartet, auch Orkanböen mit bis zu 140 km/h sind nicht ausgeschlossen. Wir informieren, sollten sich diese Vorabinformationen bestätigen.

Die Feuerwehr Neuss ist gut vorbereitet: Wir haben unsere Fahrzeuge mit zusätzlichem Gerät für Sturmeinsätze ausgerüstet und haben die Voraussetzungen geschaffen, um auch zahlreiche parallele Einsätze bewältigen zu können. Auch wurden Einsatzbereitschaften abgefragt sowie die gesamte Feuerwehr vorgewarnt. Zur Stunde liegen noch keine unwetterbedingten Einsätze vor.

Um dem Sturm zu begegnen, raten wir in solchen Lagen grundsätzlich zu folgendem:

- Bleibt zuhause, verschiebt nicht nötige Ausflüge. Vorsicht, draußen werden lose Gegenstände herumfliegen. Auch Baugerüste können eine Gefahr darstellen.

- Wenn ihr raus müsst, dann fahrt extrem vorsichtig: Sturm mit heftigen Seitenwindböen und starker Regen können zu Aquaplaning führen.

- Meidet Räume, die von umstürzenden Bäumen geschädigt werden können.

- Der Wald ist bei solchen Stürmen tabu! Auch wenn der Wind nachlässt, können lose Äste immer noch gefährlich sein.

- Bleibt informiert und behaltet WarnApps, Soziale Medien (zum Beispiel die Seite der Feuerwehr Neuss) und den Rundfunk / Fernsehen im Auge, um aktuelle Informationen zu erhalten.

- Wählt NUR BEI EINEM NOTFALL den Notruf 112. (Ein Stöckchen auf der Straße ist kein Notfall!)

- Schaut Euch vor dem Sturm auf eurer Terrasse, dem Garten oder Balkon um, ob alles gesichert ist, was wegfliegen könnte.

- Bitte folgt den Informationen des Deutschen Wetterdienstes, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aktuelle Informationen bekommt ihr über die App "WarnWetter" oder auf der Internetseite des DWD ( https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnW etter_node.h tml?ort=Neuss).

- Zusätzlich hat die Stadt Neuss ein paar weitere Maßnahmen auf Ihrer Internetseite zusammen gefasst: https://www.neuss.de/warnung-vor-schweren-sturmboeen

Sollte es zu einer größeren Einsatzlage kommen, informieren wir Live aus dem Lageraum der Feuerwehr Neuss in den sozialen Medien und via Presse über die aktuelle Situation.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell