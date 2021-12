Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Imbisscontainer brennt aus

Gronau (ots)

Am Donnerstagmorgen geriet in Gronau ein Imbisscontainer in Brand. Gegen 10.35 Uhr rückten Feuerwehr- und Polizeikräfte zur Gildehauser Straße aus. Das mobile Gebäudesystem brannte vollständig aus. Die Brandursache könnte nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an einer gasbetriebenen Heizung sein. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

