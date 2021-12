Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Siebschaufel für Radlader entwendet

Stadtlohn (ots)

Nicht benötigt hatten Bauarbeiter ihre gut eine Tonne schwere Siebschaufel für ihren Radlader in den vergangenen Tagen: So fiel der Diebstahl erst jetzt auf. Unbekannte hatten das Werkzeug zwischen Mittwoch, dem 24.11., 17.00 Uhr, und Donnerstag, dem 25.11., 07.30 Uhr, von einer Baustelle an der Liegnitzer Straße in Stadtlohn entwendet. Mutmaßlich nutzten sie zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger. Besonderheit: Die Schaufel ziert ein aufgeschweißtes Namensschild des Eigentümers. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell