Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Fahrmanöver - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Gegen 10.15 Uhr wurden der Polizei Greiz am gestrigen Donnerstag (07.07.2022) vermeintlich gefährliche Fahrmanöver gemeldet. Der verantwortliche Fahrzeugführer sollte von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in Richtung Waltersdorf fahren und dabei mehrere Kurven derart schneiden, dass im Gegenverkehr befindliche Fahrzeuge abbremsen mussten. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Fahrer nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei Greiz ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht in diesem Zusammenhang sowohl Zeugen als auch mögliche Geschädigte der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Opel Astra in der Farbe Weiß handeln. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03661 / 6210 entgegen genommen. (JMV)

