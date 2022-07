Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Gera sucht unbekannte Täter nach Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Seit dem frühen Samstagmorgen (09.07.2022) ermittelt die Polizei Gera wegen gefährlicher Körperverletzung. Was war passiert? Gegen 06.20 Uhr wurde über den Polizeinotruf 110 zunächst eine leicht verletzte Person (männlich) in der Berggasse gemeldet. Nachdem die Beamten den Mann (36) am Einsatzort antrafen, stellte sich heraus, dass er zuvor von einer unbekannten Gruppe von Männern attackiert wurde. Als er der Gruppe gegen 06.10 Uhr in der Berggasse begegnete, traten und schlugen die Männer unvermittelt und gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein, bevor sie flohen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, die Tätergruppierung zu stellen. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0465/829-0 aufgenommen. (JMV)

