POL-NMS: 211206-1-pdnms Müllcontainerbrand Pastor Schröder Str. 12 in Rendsburg, Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Am 05.12.21, gegen 06:24 Uhr, kam es in der Pastor-Schröder-Straße 12-14 zu einem Brand von einem Müllcontainer. Ein weiterer Container und das angrenzende Gewerbegebäude wurden beschädigt. Glücklicherweise wurde der Brand von Entdeckungszeugen gerade noch rechtzeitig bemerkt, so dass ein kapitaler Abbrand des mit vielen Geschäften bestückten Gewerbegebäude verhindert werden konnte. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen und Zeuginnen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Brandentstehung und davor irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt haben oder können sonstige Hinweise zur Sache geben, teilen sie dies bitte der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 mit.

