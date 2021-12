Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211204-1-pdnms Tote Frau an der B 203 aufgefunden

Goosefeld /B 203 ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am heutigen Morgen, den 04.12.2021 gegen 07.45 Uhr, hatte eine Joggerin an der B 203, Höhe Goosefeld, eine leicht bekleidete Frau in Straßengraben vorgefunden.

Die 54 jährige Frau war zur Fundzeit bereits verstorben. Sie war nur spärlich bekleidet, ihre restlichen Bekleidungsgegenstände lagen in unmittelbarer Nähe.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht der Kriminaldauerdienst Kiel davon aus, dass die Frau erfroren und vor Ort verstorben ist.

Weiteres zu den Umständen des Todes ist derzeit noch nicht bekannt, die Todesermittlung wurde aufgenommen.

Der Leichnam der 54 jährigen Frau wurde zur Rechtsmedizin nach Kiel verbracht.

Sönke Petersen

