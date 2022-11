Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 17. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Unfall zwischen Krankenfahrstuhl und Fußgänger

Mittwoch, 16.11.2022, gegen 11:20 Uhr

Am Mittwoch, gegen 11:20 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle an der Berliner Straße in Wolfenbüttel zu einer Kollision zwischen einer 82-jährigen Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls und einem 91-jährigen Fußgänger. Vermutlich aus Unachtsamkeit hatte die 82-Jährige der 91-Jährigen beim Besteigen eines Linienbusses übersehen. Der 91-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Seinstedt: PKW überschlägt sich, zwei Personen leicht verletzt

Mittwoch, 16.11.2022, gegen 14:35 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 82, zwischen Seinstedt und Hedeper, ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Autos und sein Beifahrer leicht verletzt worden sind. Demnach kam der 26-jährige Fahrer des PKW beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW mehrfach auf dem angrenzenden Acker. Der 26-jährige Fahrer und sein ebenfalls 26Jahre alter Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell