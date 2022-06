Polizei Bonn

POL-BN: Phantombildfahndung: Falsche Wasserwerker erbeuteten Schmuck in Bornheim

Bornheim (ots)

Am 17.02.2022 wurde eine Seniorin aus Bornheim Opfer eines Trickdiebstahls. Ein angeblicher Wasserwerker klingelte an diesem Tag gegen 15:00 Uhr am Haus der Frau und gab vor, Abwasserrohre im Badezimmer überprüfen zu müssen. Der Mann lenkte die 80-jährige Seniorin über einen längeren Zeitraum ab, während ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betrat und Schmuck aus einem Safe entwendete. Den Diebstahl stellte die ältere Dame erst am 21.04.2022 fest.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein vom Landeskriminalamt erstelltes Phantombild des unbekannten, falschen Wasserwerkers.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/82194 abrufbar.

Der Mann wird darüber hinaus als etwa 1,80 m groß, 40-45 Jahre alt, mit schlanker Statur, blonden Haaren und Kurzhaarschnitt beschrieben und soll Hochdeutsch gesprochen haben.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell