POL-BN: Fahndungsbilder: Nach Raubdelikt in Einfamilienhaus in Königswinter-Römlinghoven - Polizei intensiviert Fahndungsmaßnahmen nach Tatverdächtigem

Bonn (ots) - Am 25.06.2022, gegen 18:50 Uhr, kam es im Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Lommerwiese" in Römlinghoven zu einem Raubdelikt, bei dem eine Seniorin leicht verletzt wurde. Nach dem aktuellen Sachstand klingelte ein noch unbekannter Mann zur Tatzeit an der Haustüre der Geschädigten. ...

mehr