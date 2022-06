POL-BN: Königswinter-Römlinghoven: Seniorin bei Raubdelikt in Einfamilienhaus leicht verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots) - In Begleitung eines Rechtsanwaltes stellte sich in den Vormittagsstunden des 24.06.2022 ein 17-Jähriger der Bonner Polizei - er steht in dem dringenden Verdacht, am 20.06.2022, gegen 23:00 Uhr, einen 18-Jährigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Das Tatgeschehen ...

mehr