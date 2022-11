Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Mönchevahlberg: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 16.11.2022, gegen 07:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Mittwochvormittag ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Kreisstraße 3, zwischen Mönchevahlberg und Groß Denkte, nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchfuhr er denn Straßengraben, prallte gegen eine Feldauffahrt und kam letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde in das städtische Klinikum gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, es wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell