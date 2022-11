Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.11.2022.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten nach Schockanruf Bargeld.

Salzgitter, Thiede, 15.11.2022, 13:30 Uhr.

Ein älterer Geschädigter hatte einen Anruf seines "angeblichen" Enkelsohnes erhalten. In diesem Telefonat machte der Anrufer deutlich, dass er aufgrund einer Krankheit von dem Geschädigten Bargeld in einer höheren mittleren fünfstelligen Summe forderte. Der Angerufene glaubte in dieser Situation an den Wahrheitsgehalt der geschilderten Situation und übergab wenig später einem Boten eine fünfstellige Bargeldsumme.

Der Bote wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 - 165 cm groß, ca. 50 bis 60 Jahre, dunkelblonde Haare (Tendenz in Richtung Glatze), etwas pummelige Statur, trug dunkelfarbene Bekleidung, sprach dialekt- und akzentfrei.

Zwei weitere ähnlich gelagerter Straftaten ereigneten sich noch am selben Tag.

Im ersten Fall habe eine Geschädigte einen Anruf ihrer "angeblichen" Tochter erhalten. In dem Gespräch habe die Anruferin angegeben, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein, bei der eine Person zu Tode kam. Es wurde eine Kautionssumme in einer niedrigen fünfstelligen Höhe gefordert. Zu einer Geldübergabe kam es jedoch nicht.

Im zweiten Fall habe sich ein Anrufer als Sohn des Angerufenen Seniors ausgegeben und eine fünfstellige Bargeldsumme gefordert. Als Erläuterung wurde eine anstehende Operation beschrieben. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch, ein Vermögensschaden ist nicht eingetreten.

Wir möchten sie erneut sensibilisieren und vor dieser Betrugsmasche warnen.

Gerne geben wir Ihnen Tipps, wie sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können.

Seien sie immer misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden. Lassen sie sich immer den Namen des Anrufers nennen und stellen gegebenenfalls Fragen zur Person des Anrufers. Erfragen sie Dinge, die sie auch tatsächlich überprüfen können.

Lassen sie sich niemals von dem Anrufer drängen. Erbitten sie immer Zeit, die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen sie in einem solchen Fall immer Personen ihres Vertrauens an und besprechen dort den Sachverhalt.

Reden sie niemals am Telefon über Bargeld und Wertsachen. Deponieren sie ihre Wertsachen nicht zuhause, sondern an einem sicheren Ort wie ihre Bank.

Sollten ihnen Anrufe verdächtig vorkommen, informieren sie immer ihre Polizei.

Sollten sie Opfer eines Enkeltricks werden, erstatten sie immer eine Anzeige bei der Polizei.

Wir empfehlen ihnen, ihren Telefonbucheintrag nicht mit ihrem Vornamen und ihrer Adresse zu speichern. Täter haben immer ein leichtes Spiel, wenn ihre persönlichen Daten im Internet zu recherchieren sind.

In jedem Fall steht ihnen ihre Polizei immer rund um die Uhr zur Verfügung. Wir helfen ihnen immer gerne.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell