POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 15. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei warnt vor Betrugsmasche

In jüngster Vergangenheit versuchen Betrüger auch in Wolfenbüttel Geld von zumeist älteren Mitbürgern zu erschwindeln. Im vorliegenden Fall vom 11.11.2022, 12:30 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter Täter als Bekannter der später Geschädigten aus. Er schilderte am Telefon, dass er schwer an Covid19 erkrankt sei und er nun Geld als Pfandhinterlegung für ein Medikament benötige. Nachdem ihm dies durch die später Geschädigten zugesagt worden war, erschien kurze Zeit später ein "Abholer" an der Wohnanschrift der Geschädigten. Diese hatte dem "Abholer" daraufhin Schmuck und Bargeld ausgehändigt. Erst später wurde der Geschädigten klar, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Der "Abholer" wird als männlich, zirka 190 cm groß, athletisch, 30-40 Jahre alt, bekleidet mit Schirmmütze, dunkler Jacke und grauer Hose beschrieben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Groß Stöckheim: Trickdiebe unterwegs

Montag, 14.11.2022, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr

Am Montagvormittag gelangte ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand Antiquitätenhändler zu sein in ein Einfamilienhaushaus in der Straße Im Roggenkamp. Hier begab er sich zusammen mit der Bewohnerin in verschieden Räume um sich u. a. einen alten Fernseher anzuschauen. Nach kurzer Zeit verließ der Unbekannte das Haus und entfernter sich in unbekannte Richtung. Später stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck aus der Wohnung entwendet worden ist. Vermutlich ist ein weiterer unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art während eines Ablenkmanövers durch den ersten Täter in das Haus gelangt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beschreibung des angeblichen Antiquitätenhändlers: männlich, 50 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle Haare. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Lagerhalle

Samstag, 12.11.2022, 13:30 Uhr, bis Montag, 14.11.2022, 06:55 Uhr

Über ein gesichertes Tor gelangten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle in der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel. Aus der Halle wurden verschiedenste Arbeitsgeräte und Werkzeug im Wert von rund 15000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl von gebrauchten Waschmaschinen

Sonntag, 13.11.2022, 19:00 Uhr, bis Montag, 14.11.2022, 08:30 Uhr

In der nach von Sonntag auf Montag gelangten unbekannte Täter in einen gesicherten Unterstand in der Hauptstraße in Groß Stöckheim. Hier wurden zwei hier abgestellte, gebrauchte Waschmaschinen im Wert von zirka 500 Euro entwendet. Wie der Abtransport der Waschmaschinen erfolgte, ist derzeit noch ungeklärt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Grundschule

Samstag, 12.11.2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 14.11.2022, 07:00 Uhr

Nach Einwerfen oder Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten einer Grundschule in der Cranachstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden vorgefundene Schlüssel entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1200 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Montag, 14.11.2022, gegen 12:55 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich auf der Landestraße 625, zwischen Schöppenstedt und Evessen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden ist. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und im weiteren Verlauf gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Autowrack geborgen werden. Durch den Anprall geriet der PKW in Vollbrand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

