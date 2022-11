POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.11.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Zwei Tatverdächtige nach Handtaschenraub schnell ermittelt Am Sonntag, gegen 13:40 Uhr, ist eine 74-jährige Seniorin in der Cranachstraße in Wolfenbüttel, Höhe des Durchganges zum Sportplatz Linden, Opfer eines Raubes geworden. Zwei bis dahin unbekannte junge Männer hätten sich der Seniorin genähert und einer der Unbekannten ...

mehr