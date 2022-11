POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2022.

PK Salzgitter-Bad (ots) - Diebstahl eines Katalysators Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Schlopweg Zeit: 11.11.2022 / 20:00 Uhr - 12.03.2022 / 14:30 Uhr Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Schlopweg an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Katalysator herausgetrennt und entwendet. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grünen VW Polo. Der oder die Täter ...

