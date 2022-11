Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 13.11.2022

Peine (ots)

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht zum heutigen Sonntag, um 00:54 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung der Polizeistation Vechelde einen 19-Jährigen aus der Gemeinde Vechelde, welcher mit einem E-Scooter den Vallstedter Weg in Lengede befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 19-Jährigen wurde eingeleitet.

Diebstahl zweier Kennzeichen eines Pkw

In der Nacht zum gestrigen Samstag (Tatzeitraum 21:00 Uhr - 09:00 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kfz-Kennzeichen eines in der Woltorfer Straße geparkten VW Sharan. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine, Tel.: 05171-9990, zu melden.

